Euro-Airport Basel: Massenentlassung bei Jet Aviation nach Grounding von Oligarchen-Jets

Auch Roman Abramowitschs 350-Millionen-Dreamliner steckte nach der Verhängung der Sanktionen gegen Russland am Euro-Airport in Basel fest.

Bei der Wartungsfirma Jet Aviation am Basler Euro-Airport kam es infolge der Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine zu einer Massenentlassung. Bis zu 80 Beschäftigte hätten ihre Stelle verloren, wie die Nachrichtensendung «Schweiz Aktuell» von SRF berichtet. Dies wurde nur bekannt, weil SRF interne Dokumente von Jet Aviation zugespielt wurden. Darin wird der Stellenabbau mit den «schwerwiegenden Auswirkungen der Situation in Russland und der Ukraine» begründet. Man habe den Personalbestand an den erwarteten Rückgang des Geschäftsvolumens angepasst.