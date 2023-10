Massenentlassungen Kantonsspital St. Gallen – Das sagt der Kanton

Die Qualität der Patientenversorgung steht in Frage, da qualifiziertes Personal in grosser Zahl entlassen wurde.

«Ich bin heute aus Solidarität hier»

Barbara Gysi ist Mitglied der Sozialdemokratischen Partei (SP) und vertritt die St. Galler Bevölkerung im Nationalrat. Sie nahm ebenfalls an der Protestaktion am Montag teil und beteiligte sich aktiv an den Protestrufen wie beispielsweise «Es braucht uns alle!» oder «Füreinander, miteinander!». Zu 20 Minuten sagt sie: «Ich bin heute hier, um meine Solidarität mit all denen auszudrücken, die ihren Job verloren haben».