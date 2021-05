11000 Tonnen aus dem Ausland - Massenhaft Kartoffel-Überschuss – trotzdem werden Knollen importiert

Die Kartoffel-Lager der Schweizer Bauern sind wegen Covid randvoll. Trotzdem sollen zusätzliche Tonnen des Knollengemüses aus dem Ausland in die Schweiz importiert werden. In der Branche spricht man von einer paradoxen Situation.

Für Kartoffelproduzenten ist die Pandemie schlecht. Das zeigt sich am randvollen Keller der Familie Pfäffli in Bangerten BE. Rund 20 Tonnen Kartoffeln warten dort auf Abnehmer aus dem Gastro-Bereich, wie die «Berner Zeitung» berichtet. Angesichts seiner Lage hat Landwirt Hans Pfäffli kein Verständnis dafür, dass das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) den Import von Auslandkartoffeln erhöht hat. Ab Mai bis Ende Juni können in der Schweiz anstelle von 6500 nun 11’500 Tonnen eingeführt werden, so lautet der Entscheid von letzter Woche.

Wie die Zeitung berichtet, wurden in den letzten Monaten 9000 Tonnen Schweizer Kartoffeln an Kühe verfüttert, weil sich dafür keine Abnehmer fanden. «Wir werfen unsere Ware quasi weg, damit dann die glatten, makellosen Härdöpfeli aus der Wüste Ägyptens auf dem Teller landen?», so Päffli.

Das gab es noch nie

Die Paradoxe Situation zeigt sich wie folgt: Weil keine Events stattfinden und die Gastronomie nur langsam Fahrt aufnimmt, warten Tonnen von tiefgekühlten Pommes frites in Lagerhäusern auf ein Bad im heissen Öl. Überschüssige Kartoffeln verfüttern die Pommes-Produzenten an Tiere. Gleichzeitig kochen Schweizerinnen und Schweizer derzeit so oft Zuhaue, dass es bei Händlern zu einem Kartoffelengpass kommt und sie auf Importe aus dem Ausland angewiesen sind.

Ruedi Fischer, Präsident der Vereinigung Schweizer Kartoffelproduzenten, sagt dazu: «Die Pandemie schafft eine Situation, wie wir sie so noch nie hatten.» Es gäbe zwei ausgeprägte Märkte: Die Speisekartoffeln und den Verarbeitungsmarkt. Bei ersterem sei der Verkauf in den letzten zwölf Monaten um bis zu 20 Prozent gestiegen. Ganz anders sieht jedoch die Situation beim Verarbeitungsmarkt aus.