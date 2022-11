Massenkarambolage auf Freiburger Autobahn

Hauterive FR : Massenkarambolage auf A12 – eines der Fahrzeuge fuhr beschädigt weiter

Auf der A12 zwischen Matran und Rossens im Kanton Freiburg kam es am Abend des 21. November 2022 zu einer Massenkarambolage mit zwölf beteiligten Fahrzeugen.

Am Montagabend kam es auf der A12 zwischen Matran und Rossens im Kanton Freiburg zu einer Massenkarambolage mit zwölf beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen im Alter zwischen 18 und 65 Jahren wurden leicht verletzt. Auf der Autobahn kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Laut Kantonspolizei Freiburg fuhr gegen 17.05 Uhr ein Auto auf der Höhe der Gemeinde Hauterive auf der linken Spur der Autobahn. Aus unbekannten Gründen fuhr ein zweites Fahrzeug in das vorausfahrende Auto, das zuvor verkehrsbedingt gebremst hatte. Am Schluss kam es zu einer Karambolage, wobei die zehn nachfolgenden Autos ebenfalls in den Unfall verwickelt wurden.