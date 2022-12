A2: Riesige Massenkarambolage mit 20 Autos

Auf der A2 hat sich am Freitagmorgen eine Massenkarambolage ereignet, wie Bilder von News-Scouts zeigen. Die Luzerner Polizei bestätigt den Vorfall. Die Autobahn sei zurzeit blockiert. 20 Autos sind in die Massenkarambolage involviert. Fünf Personen wurden verletzt und in umliegende Spitäler gefahren. Die Polizei bittet, das Gebiet grossräumig zu umfahren. Gegen Mittag ist die Polizei weiterhin damit beschäftigt, die Autos von der Strasse zu räumen.