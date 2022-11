Bareggtunnel: Massenkarambolage auf der A1 – Totalschaden an drei Autos

Durch diesen Aufprall kam es zu einer Kettenreaktion, wobei der Mercedes in einen Skoda und dieser schlussendlich in einen Lieferwagen geschoben wurde.

Am Dienstagmorgen, kurz vor halb elf Uhr, kam der Verkehr im Bareggtunnel in Fahrtrichtung Zürich leicht ins Stocken. Dies wurde durch einen 24-jährigen Autofahrer zu spät realisiert. Dadurch kollidierte er mit einem vor ihm fahrenden Mercedes-Benz. Durch diesen Aufprall kam es zu einer Kettenreaktion, wobei der Mercedes in einen Skoda und dieser schlussendlich in einen Lieferwagen geschoben wurde.