Italien : Massenkarambolage auf eisglatter Autobahn – mehrere Tote

In Italien ist es auf der A 32 westlich von Turin zu einem schweren Unfall gekommen. 25 Fahrzeuge verunfallten auf der eisglatten Strasse. Zwei Personen starben.

Auf einer Autobahn im italienischen Alpengebiet ist es am Samstag zu einer Massenkarambolage gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr waren 25 Fahrzeuge in den Unfall auf der A 32 westlich von Turin unweit der französischen Grenze verwickelt. Zwei Mensch kamen dabei ums Leben. Am Nachmittag sassen laut Feuerwehr immer noch 20 Menschen in ihren Autos fest.