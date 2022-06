Kaiseraugst AG: Massenkarambolage und Stau auf der A3 – zwei Personen verletzt im Spital

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Autobahn A3, Fahrtrichtung Basel, in Kaiseraugst AG eine Auffahrkollision von mehreren Autos.

Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Autobahn A3, Fahrtrichtung Basel, in Kaiseraugst AG eine Auffahrkollision von mehreren Autos. Zwei Personen wurden dabei verletzt, schreibt die Polizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung.