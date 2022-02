Einstimmiger Entscheid : Massenmörder Breivik (42) blitzt mit Gesuch um Haftentlassung ab

Der 69-fache Mörder Anders Behring Breivik muss in Haft bleiben: Sein Antrag auf Entlassung aus dem Gefängnis, wo er seit 2012 eine Strafe von 21 Jahren absitzt, wurde abgelehnt.

Der norwegische Rechtsterrorist Anders Behring Breivik kommt nicht auf freien Fuss. Ein entsprechender Antrag des Utøya-Mörders auf Haftentlassung auf Bewährung wurde abgewiesen, wie das Bezirksgericht Telemark am Dienstag mitteilte. Der 42-Jährige will dagegen in Berufung gehen, wie sein Verteidiger Øystein Storrvik den norwegischen Sendern NRK und TV2 mitteilte. Dem einstimmigen Urteil zufolge halten die Richter Breivik weiterhin für gefährlich. Er habe Verbrechen begangen, die in der norwegischen Rechtsgeschichte beispiellos seien und vertrete heute dieselben ideologischen Standpunkte wie 2011. Das Gericht habe keine Zweifel daran, dass er auch heute noch in der Lage sei, neue schwere Verbrechen zu begehen.