Nigeria : Massenpanik bei Lebensmittelausgabe fordert 31 Tote

Geschenke und kostenlose Lebensmittel, dafür waren viele der Menschen gekommen. Doch dann entsteht dichtes Gedränge. Dutzende sterben.

Das Unglück ereignete sich in der Stadt Port Harcourt.

Bei einer Massenpanik kurz vor Beginn einer Kirchenveranstaltung in Nigeria sind nach Polizeiangaben 31 Menschen ums Leben gekommen. Sieben weitere wurden am Samstagmorgen bei dem Unglück in der Stadt Port Harcourt im Süden des Landes verletzt, wie die Polizei der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.