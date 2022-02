Flums SG – Massenpanik im Schafstall – 30 Tiere tot

In Flums SG haben sich sich Schafe in einem Stall gegenseitig zu Tode getrampelt. (Symbolbild)

In einem Stall im Flums SG haben sich mehrere Schafe gegenseitig zu Tode getrampelt und sind erstickt.

Am Montagmorgen sind der Wildhüter und die Kantonspolizei St.Gallen zu einem Landwirtschaftsbetrieb an der Gruppastrasse gerufen worden. Der Besitzer der Schafe meldete sich beim Wildhüter und meldete rund 30 tote Schafe in seinem Stall. 29 Schafe waren bereits tot, ein weiteres musste durch den Tierarzt von seinen Qualen erlöst werden, wie Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, auf Anfrage sagt. Sechs Schafe konnten verarztet und gerettet werden.