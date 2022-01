Wegen Omikron – Massenquarantäne lähmt Verkehr, Gastronomie und Spitäler

Mehr als 100’000 Menschen sitzen in der Schweiz in Isolation oder Quarantäne und täglich werden es mehr.

Das Auftreten der Omikron-Variante hat diese Pandemie verändert: Die Auslastung der Intensivstationen nimmt derzeit nicht weiter zu. Dafür wird ein anderes Phänomen zum Problem: Am Mittwoch sassen insgesamt mindestens 118’508 Schweizerinnen und Schweizer zu Hause in Isolation oder Quarantäne. Da nur 18 Kantone diese Daten erheben, dürften es sogar noch weit mehr sein.

Diese Menschen fehlen in ihrem Job. Der Blick nach Grossbritannien lässt nichts Gutes erahnen: Weil dort mehr als eine Million Menschen in Isolation oder Quarantäne ist, mussten mehrere Spitäler den Katastrophenfall ausrufen. Mülltonnen quellen über, öffentliche Verkehrsmittel müssen den Betrieb reduzieren. Die Regierung erwägt, die Armee einzusetzen, um den Betrieb im öffentlichen Sektor aufrechtzuerhalten.

45 Prozent mehr Fälle pro Woche

Schon jetzt macht das der Gastronomie und Hotellerie zu schaffen: «Am stärksten betroffen sind die Ferienregionen, die Lage ist sehr angespannt», sagt Patric Schönenberg, Sprecher des Verbands HotellerieSuisse. «Das gesunde Personal kompensiert die Ausfälle, so gut es geht. Trotzdem können einige Betriebe ihr Angebot nur mit Müh und Not aufrechterhalten, teilweise kommt es zu Einschränkungen.»

«Chefs reinigen die Zimmer und machen Frühstück»

So etwa im Grillrestaurant und Hotel Mazot in Zermatt. «Vor zehn Tagen mussten wir das Restaurant schliessen, weil die Köche ausgefallen sind», sagt Geschäftsführerin Claudia Zumtaugwald. Auch das Hotel habe wegen Coronafällen mit Engpässen zu kämpfen. «Weil Personal ausgefallen ist, übernehme ich jetzt ihre Aufgaben. Ich kenne einige Chefinnen und Chefs, die jetzt die Zimmer machen, das Frühstücksbuffet anrichten oder im Service arbeiten.»

Auch das Restaurant Findlerhof in Zermatt ist betroffen: Wer die Nummer des Restaurants anruft, kriegt nur den Telefonbeantworter zu hören: «Wir mussten das Restaurant aufgrund der aktuellen Situation für einige Tagen schliessen.» Auch in Davos, St. Moritz oder Pontresina ist es zu Schliessungen gekommen.

Spitäler können Mitarbeitende aus Quarantäne holen

In diversen weiteren angefragten Spitälern ist die Situation angespannt, aber derzeit unter Kontrolle. Notfalls können Spitäler ihr Personal zur Arbeit bitten, auch wenn diese in Quarantäne sein müssten. «Wir haben das im Einzelfall schon beansprucht» heisst es etwa aus dem Kantonsspital Obwalden. «Diese Personen werden täglich getestet, verhalten sich im Arbeitsumfeld äusserst vorsichtig und müssen in ihrer Freizeit sofort wieder in Quarantäne.»