10 Tote : Massenschiesserei in Colorado – 21-Jähriger wird verdächtigt

In Boulder im US-Bundesstaat Colorado starben mindestens zehn Menschen durch Schüsse in einem Supermarkt. Nun gab die Polizei bekannt, dass der Tatverdächtige ein 21-jähriger Mann ist.

Die Polizei hat nach der Tötung von zehn Menschen in einem Supermarkt in den USA einen Verdächtigen identifiziert. Für die tödlichen Schüsse in der Stadt Boulder in Colorado verantwortlich gemacht wird demnach ein 21-Jähriger. Dass sich ein Verdächtiger in Gewahrsam befindet, hatte die Polizeichefin in Boulder, Maris Herold, bereits am Montagabend (Ortszeit) erklärt, jedoch keine Details genannt.