Mutmasslicher Schütze tot : Schiesserei in US-Fedex-Filiale fordert mehrere Opfer

In der US-Stadt Indianapolis ereignete sich am späten Donnerstagabend eine Massenschiesserei in einem Gebäude des Paketzustellers Fedex. Mehrere Menschen wurden verletzt, die genaue Zahl der Opfer steht noch nicht fest. Laut Polizei ist der mutmassliche Schütze tot.

Darum gehts In Indianapolis gab es in einer Fedex-Filiale eine Massenschiesserei.

Wie viele Personen gestorben sind, ist unklar.

Der mutmassliche Schütze hat sich Berichten zufolge selbst getötet.

In einem Kurier- und Logistikzentrum in Indianapolis sind Schüsse gefallen, von denen Berichten zufolge mehrere Personen getroffen wurden. Details dazu gab es zunächst nicht. Die Zeitung «Indianapolis Star» berichtete, die Polizei habe am Donnerstag um 23.30 Uhr Ortszeit eine Mitteilung herausgegeben, derzufolge sich mehrere Opfer in der Fedex-Einrichtung befinden. In Videoaufnahmen anderer Medien war zu sehen, dass der Parkplatz vor dem Zentrum als Tatort markiert und abgesperrt war.

Der mutmassliche Schütze soll sich nach Angaben der Polizei getötet haben.

Gemäss unbestätigten Berichten soll es mindestens 5 Tote und 4 Verletzte gegeben haben. Es gibt auch Berichte von mutmasslichen Augenzeugen über Dutzende Verletzte.

Ein Augenzeuge, der nach eigenen Angaben Mitarbeiter in der Fedex-Niederlassung ist, sagte, er habe einen Mann mit einem Gewehr gesehen, nachdem dieser mehrere Schüsse abgefeuert habe. «Ich sah einen Mann mit einer Art Maschinenpistole, einem automatischen Gewehr, und er feuerte im Freien», sagte Jeremiah Miller dem Fernsehsender Wish-TV.

Das Fedex-Zentrum befindet sich in der Nähe des Flughafens. In einer Twitter-Mitteilung der Polizei hiess es, die Autobahn Interstate 70 in der Nähe sei in beiden Richtungen gesperrt worden.

Update folgt…

1 / 2 In Indianapolis ist ein Polizeieinsatz im Gange. Screenshot Twitter In dieser Fedex-Filiale hat es am Donnerstagabend eine Schiesserei gegeben. Screenshot

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!