St. Gallen: Massenschlägerei am Bahnhof nach Clubbesuch

Am Sonntag, kurz vor drei Uhr, wurde der Stadtpolizei St. Gallen eine Schlägerei vor einem Club in der Nähe des Hauptbahnhofs St. Gallen gemeldet. Anwesend waren rund 100 Personen, wovon circa 20 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren.