Zürich: Massenschlägerei im Bundesasylzentrum fordert mehrere Verletzte 

Im Bundesasylzentrum in Zürich kam es am Donnerstagmorgen zu einer Schlägerei zwischen dreissig Personen.

Am frühen Donnerstagmorgen waren im Bundesasylzentrum an der Duttweilerstrasse in Zürich dreissig Personen in eine tätliche Auseinandersetzung verwickelt. Diese Meldung ging bei der Stadtpolizei Zürich um 4.15 Uhr ein. Laut einer Mitteilung rückten mehrere Patrouillen aus und trafen vor Ort auf drei verletzte Bewohner des Zentrums und einen verletzten Sicherheitsmitarbeiter.