Restaurant-Mobiliar geschmissen - Massenschlägerei in Biel – Polizei nimmt 29 Personen auf Posten

Mehrere Dutzend Personen waren am Samstag in der Bieler Innenstadt in eine Schlägerei involviert.

«Durch die ganze Innenstadt hallten laute Schreie, es flogen Restaurantmöbel und viel Glas ging in die Brüche», beschreibt ein News-Scout die Szene am Samstagabend in der Bieler Innenstadt. Fussballfans aus dem Kanton Wallis hätten sich eine Massenschlägerei in der Innenstadt mit vornehmlich jungen Männern aus der Region Biel geliefert.