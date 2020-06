Bassersdorf ZH

Massenschlägerei von Fussball-Junioren löst Polizeieinsatz aus

Beim Freundschaftsspiel zwischen den A+-Junioren des FC Bassersdorf und dem SV Rümlang kam es am Sonntag zu Ausschreitungen. Das Spiel wurde abgebrochen.

Am Sonntag spielten sich auf dem Acherwis in Bassersdorf unschöne Szenen ab. Beim A-Junioren-Spiel zwischen dem FC Bassersdorf und dem SV Rümlang kam es in der Schlussphase zu Ausschreitungen auf dem Spielfeld. Wie Marcel Lutz, Chef der Kommunalpolizei Dietlikon, mitteilt, rückten mehrere Patrouillen der Polizei aus, um die Situation zu beschwichtigen.