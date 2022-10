Basel: Massenschlägerei zwischen 2 Gruppen – 4 Verletzte, einer im Spital

In der Rosentalstrasse in Basel kam es am frühen Samstagmorgen zu seiner Massenschlägerei.

Laut der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt gerieten am Samstag gegen 1.50 Uhr in der Rosentalstrasse in Basel zwei Gruppen in Streit, welcher in der Folge zu einer Massenschlägerei eskalierte. Dabei seien vier Personen verletzt, eine davon von der Rettung ins Spital gebracht worden. Die Kantonspolizei habe fünf Beteiligte kontrollieren können und sie wegen Raufhandel gemeldet.