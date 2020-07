Steckt ein neues Virus dahinter?

Massensterben von Elefanten in Botswana beunruhigt Naturschützer

Im Okavango Delta in Botswana sind hunderte Elefanten auf mysteriöse Art und Weise verendet. Naturschützer befürchten, es könnte sich um eine Krankheit handeln, die auch auf den Mensch übergehen könnte.

Hunderte von Elefanten sind in den letzten zwei Monaten in Botswana gestorben. Laut dem Biologen Dr. Niall McCann sind im Okavango Delta seit Mai über 350 Dickhäuter tödlich verendet. Doch was hat das Massensterben im afrikanischen Nationalpark verursacht? Ihr Tod ist bislang ein Mysterium. Nach Angaben der Regierung stehen die Ergebnisse der Labor-Tests immer noch aus und sind erst in den nächsten Wochen zu erwarten, wie es laut «BBC» heisst.