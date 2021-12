Busse statt Haftstrafe auf Bewährung : Massensturz-Verursacherin bei der Tour de France muss Geldstrafe bezahlen

Die 31-jährige Französin, die einen Massensturz an der Tour des France verursachte, muss eine Busse von 1250 Franken bezahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor vier Monate Haft auf Bewährung gefordert.

Ein halbes Jahr nach dem schweren Massensturz bei der Tour de France ist die dafür verantwortliche Zuschauerin zu einer Geldstrafe von 1250 Franken verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Brest ordnete am Donnerstag zugleich an, dass die 31-Jährige einen symbolischen Euro an die Radfahrervereinigung zahlen muss. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Monate Haft auf Bewährung gefordert.