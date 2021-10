Gerichtsprozess gestartet : Massensturz-Verursacherin bei der Tour de France droht das Gefängnis

Sie verursachte an der diesjährigen Tour de France einen Massencrash. Nun steht sie in Brest vor Gericht. Es könnte eine Haftstrafe geben.

Sie wollte «Omi und Opi» mit einem Pappschild vom Rand der Tour de France grüssen – doch als sie es in die Kameras hielt, verursachte sie einen schweren Massensturz von rund 50 Tour-Teilnehmern. Seit Donnerstag muss sich eine junge Frau deswegen vor Gericht in Brest verantworten. Der 31-Jährigen wird Gefährdung anderer und fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung drohen ihr bis zu ein Jahr Haft und 15.000 Euro Strafe.

Die Französin hatte sich im Juni während der ersten Etappe der Tour de France mit dem Rücken zu den herannahenden Tour-Teilnehmern an den Strassenrand gestellt und ihr Kartonschild mit der Aufschrift «Allez Opi-Omi!» in den Weg gehalten. Der deutsche Profi Tony Martin konnte nicht mehr ausweichen, kollidierte mit dem Schild und stürzte – und in der Folge dutzende weitere Tour-Teilnehmer.