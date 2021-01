Der Bundesrat berät am Mittwoch deshalb über weitere Massnahmen. Im Vorfeld der Bundesratssitzung haben sich folgende vier Haupt-Punkte herauskristallisiert.

Massentests: Es wird angenommen, dass mehr als die Hälfte der Covid-Übertragungen durch asymptomatische Personen stattfinden, die gar nicht merken, dass sie infiziert sind. Der Bund will nun die Teststrategie ändern. Er möchte regelmässige Tests bei Mitarbeitern von Spitälern oder Altersheimen fördern und die Kosten dafür übernehmen, ebenso für präventive Tests an Schulen oder Betrieben. Massentests sollen auch möglich sein, um einen Hotspot zu kontrollieren, etwa in Dörfern oder im Umfeld von Hotels. Hier könnten die Behörden auch Leute büssen, die nicht zum Test erscheinen.