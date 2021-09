Tradition aus dem 16. Jahrhundert - Massentötung von 1428 Delfinen auf den Färöern sorgt für Entsetzen

Tradition aus dem 16. Jahrhundert : Massentötung von 1428 Delfinen auf den Färöer-Inseln sorgt für Entsetzen

Auf den Färöer Inseln jagen die Menschen seit mehreren Hundert Jahren Wale und Delfine. Doch seit dem jüngsten «Grindadráp», dem 1428 Delfine zum Oper fielen, mehrt sich die internationale Kritik.

Facebook/ Sea Shepherd Faroe Island Campaign

Am Strand werden die Tiere mit Messern, Harpunen und Hacken getötet.

Facebook/ Sea Shepherd Faroe Island Campaign

Die Delfine werden mit Motorbooten in eine Bucht getrieben, aus der es kein Entkommen gibt.

Vor einigen Tagen wurden auf den Färöern mehr als 1400 Delfine in eine Bucht gehetzt und mit Messern und Harpunen geschlachtet – eine besonders hohe Zahl.

Die besonders erfolgreiche Jagd auf Weissseitendelfine hat den Färöer Inseln erneut eine hitzige Tierschutzdebatte eingebracht. Am Wochenende seien schlicht zu viele Weissseitendelfine in Richtung Küste getrieben worden, sagte Heri Petersen, der Vormann einer Gruppe von Jägerinnen und Jägern, die Grindwale in flache Gewässer vor der Hauptinsel Eysturoy treiben, dem Online-Nachrichtendienst in.fo. Ausserdem seien zu wenig Leute da gewesen, um die Tiere zu töten. Er selbst sei nicht informiert worden und distanziere sich von der Aktion.