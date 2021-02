Der 28-Jährige stach einem Autofahrer gegen 21.45 Uhr am Kasernenplatz in Luzern ins Auge, als dieser immer wieder die Leitplanken touchierte.

Mit 2,44 Promille ist ein Lieferwagenfahrer am Montagabend auf der Raststätte Neuenkirch von der Luzerner Polizei angehalten worden. Der Lieferwagenfahrer fiel einem Autofahrer am Kasernenplatz in Luzern gegen 21.45 Uhr auf, als er immer wieder die Leitplanken streifte, teilte die Luzerner Polizei mit. Der Fahrausweis wurde ihm per sofort abgenommen und der Lieferwagen beschlagnahmt.