Delta-Mutation : Massiv mehr Fälle, volle Spitäler mit jungen Kranken – was läuft falsch in Florida?

Die US-Regierung hat eine furiose Impfkampagne gestartet, aber zu früh gefeiert. Jetzt geben sich einige Gouverneure störrisch, obwohl die Ansteckungen im Land alarmierend steigen. Das alles rächt sich nun, wie sich in Florida zeigt.

Programme des TV-Senders Fox News setzten Covid-Impfungen mit Terror, Taliban oder Adolf Hitler gleich. Jetzt hat sich der Ton geändert, zum Missfallen von Star-Moderator Tucker Carlson (im Bild). REUTERS

In den USA tobt die Delta-Variante des neuen Coronavirus. Wo sich im Juni pro Tag rund 10’000 Menschen ansteckten, sind es inzwischen fast 90’000 im Durchschnitt. Die Spitaleinweisungen im Land haben sich im Laufe des letzten Monats mehr als verdreifacht. Gleichzeitig stockt die nationale Impfkampagne.

Um das zu ändern, begab sich das Weisse Haus unlängst in die Höhle des Löwen. So hatte die Sprecherin des Weissen Hauses, Jen Psaki, Kontakt zu «Fox News» aufgenommen – jenem rechtskonservativen Sender, dessen Programme die Covid-Impfungen bislang mit Terror, Taliban oder Adolf Hitler gleichsetzten.

Biden gratuliert zur «Erleuchtung»

Als nächstes «geschah etwas, was in der Medienwelt einer Sensation gleicht», wie Tagesschau.de schreibt. «Fox News» begann Werbung fürs Impfen zu zeigen, beteiligte sich an einer Kampagne der US-Gesundheitsbehörden und interviewte namhafte Republikaner, die sich nun auch fürs Impfen aussprachen. In Arkansas, Louisiana und Missouri stieg die Impfrate darauf an.

US-Präsident Joe Biden bedankte sich bei Fox News und den Republikanern, die möglicherweise eine «Erleuchtung» gehabt hätten, wie man «unter Katholiken» sage. Das alarmierende Infektionsgeschehen im Land lässt Biden jetzt aber weniger süffisante Töne anschlagen.

«Für ein Drittel aller neuen Covid-19-Fälle im Land verantwortlich»

Explizit zwei Bundestaaten ärgern ihn: «Nur zwei Staaten, Florida und Texas, sind für ein Drittel aller neuen Covid-19-Fälle im ganzen Land verantwortlich». Die verantwortlichen republikanischen Gouverneure forderte er frei nach dem Militärgrundsatz «Lead, follow or get the f* out of the way» auf: «Wenn Sie schon nicht helfen, dann gehen Sie wenigstens den Leuten aus dem Weg, die versuchen, das Richtige zu tun.»

Denn trotz der alarmierenden Zahlen und entgegen den Empfehlungen der Gesundheitsbehörde CDC wehren sich Floridas Gouverneur Ron DeSantis und Texas Gouverneur Gregg Abott gegen neue Auflagen.

Beispiel Florida: «Jung und ungeimpft»

Bis am Donnerstag wurden in Florida 12’500 Covid-Patienten hospitalisiert, über 2500 davon liegen auf der Intensivstation. REUTERS

Der Bundesstaat mit seinen gut 21 Millionen Einwohnern meldet durchschnittlich rund 18’000 Neuinfektionen pro Tag – so viele wie auf dem Höhepunkt der Pandemie im Januar, als fast niemand geimpft war. Vor nur einem Monat hatte die Zahl der Neuansteckungen bei 2000 gelegen.

Der «Miami Herald» legt weitere eindrückliche Zahlen vor: Im Sommer 2020 waren in einem Zeitraum von 60 Tagen etwa 8000 Patienten hospitalisiert worden. Jetzt aber landeten wegen der hochansteckenden Delta-Variante in nur 21 Tagen 7000 Covid-Kranke im Spital.

Bis am Donnerstag wurden in Florida 12’500 Covid-Patienten hospitalisiert, über 2500 davon liegen auf der Intensivstation. Die Kranken sind zu einem «verstörend grossen Anteil jung und ungeimpft», wie Ärzte feststellen.

«Biomedizinischer Sicherheitsstaat»

Floridas Governor Ron DeSantis. REUTERS

Während Ansteckungen und Spitaleinweisungen in dem Bundesstaat mit seiner noch relativ tiefen Impfquote zunehmen, lehnt Floridas Gouverneur Ron DeSantis neue Corona-Auflagen wie eine Maskenpflicht ab. Derlei sei wirtschaftsfeindlich, sagt er.

Als die Gesundheitsbehörde CDC jüngst empfahl, Schulkinder sollten wegen der Delta-Variante erneut Masken tragen, wehrte sich der Republikaner. Diese Entscheidung müsse den Eltern überlassen werden, denn Bidens Politik führe letztlich zu einem «biomedizinischen Sicherheitsstaat». Allerdings: In keinem anderen Bundesstaat liegen derzeit mehr an Covid-19 erkrankte Kinder als in Floridas Spitälern, schreibt der «Miami Herald».

Florida hatte Anfang Mai alle Corona-Restriktionen aufgehoben. In den grossen Clubs in South Beach, Miami, spielt seither die Musik wieder, auch dieses Wochenende gibts Programm vor vollem, aber nicht vollständig geimpftem Publikum.

Bad im Publikum im In-Klub Liv in Miami.

Dabei tut sich im Republikaner-Staat Florida so manch einflussreiches Parteimitglied mit bemerkenswerten Positionen zur Impfkampagne hervor. Etwa Peter Feaman vom hiesigen Organisationsgremium der Republikanischen Partei RNC.

Die Impfungen seien «das Zeichen der Bestie», ein «falscher Gott», äussert er sich in den sozialen Medien. Auch ein Vergleich mit Nazideutschland musste herhalten: Und: «Bidens Braunhemden tauchen jetzt vor den Häusern auf und verlangen nach einem Impfausweis» – was nachweislich falsch ist.

Impfungen als «Zeichen des Biests»: Peter Feaman vom hiesigen Organisationsgremium der Republikanischen Partei RNC. Facebook/feamanlaw

«Die Wölfe wollen Kontrolle und Macht»

Die Empfehlung der Gesundheitsbehörde, im Innern Masken zu tragen, kommentierte Feaman diese Woche mit: «Die Wölfe wollen Kontrolle und Macht. Aber ich und mein Haus werden sie bekämpfen.»

Die Aussagen unterstreichen, wie sehr das Thema zum parteipolitischen Propagandainstrument verkommen ist.

Derweil mach Floridas Gouverneur DeSantis für den Anstieg der Corona-Infektionen das heisse Wetter verantwortlich, das die Menschen in klimatisierte Räume treibt.

Und Bidens Politik an der Grenze zu Mexiko: Sie habe durch «die offene Südgrenze mehr Virus aus aller Welt importiert». Die Grossstädte Floridas sind allerdings fast 2000 Kilometer entfernt.

Vermehrtes Umdenken anderswo Auch in Texas mit knapp 30 Millionen Einwohnern stieg die Zahl der Neuinfektionen zuletzt rasant an und liegt nun durchschnittlich bei rund 11’000 pro Tag. Gouverneur Greg Abbott unterschrieb eine Verfügung, um Corona-Beschränkungen und eine Maskenpflicht zu verhindern. Der Republikaner warf der Regierung vor, «noch mehr drakonische Kontrollen von US-Bürgern» zu planen. «Wir müssen uns auf die individuelle Verantwortung stützen, nicht auf Gebote der Regierung. Texaner werden selbst entscheiden, ob sie Masken tragen und ihre Geschäfte öffnen.» Impfungen würden in Texas immer freiwillig bleiben, betonte Abbott. Der Bundesstaat hinkt bei der Impfquote hinterher: In Texas sind knapp 44 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. Anderswo setzt als Reaktion auf den Anstieg an Neuinfektionen ein Umdenken ein. Der eher konservative Demokrat John Bel Edwards in Louisiana verhängte angesichts des «exponentiellen Wachstums» der Infektionen bis September wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen. In Arkansas räumte der Republikaner Asa Hutchinson ein, er bedauere, dass er im April ein Gesetz gegen eine Maskenpflicht unterzeichnet habe. Daraufhin rief er das Parlament zu einer Sondersitzung ein, um eine Maskenpflicht für Schulen zu erlauben. Besonders Kinder unter zwölf Jahren, die noch nicht geimpft werden könnten, bräuchten Schutz, betonte er.