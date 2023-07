Kritik an Schneewittchens sieben Zwergen, die keine Zwerge sind

Der Zeichentrick-Klassiker «Schneewittchen und die sieben Zwerge» dürfte vielen Disney-Fans so in Erinnerung geblieben sein.

Wieder sorgt ein Remake eines Disney-Films gehörig für Wirbel. So hat die Traumfabrik die Neuauflage von «Schneewittchen und die sieben Zwerge», die im März 2024 in die Kinos kommt, offenbar mit Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt, die den Figuren in der Originalgeschichte so gar nicht ähneln. So wurde der Cast bei Dreharbeiten in Bedfordshire, England gesichtet, wie die «Daily Mail» berichtete.