Gefährlich hoch dosiertes Ecstasy - «Massive Nebenwirkungen treten ein»- Drogen werden immer höher dosiert

Dreifach zu hohe Dosierung in Punisher-Pille

Konkret heisst das, dass man an Nebenwirkungen leiden würde, die allenfalls gravierende Folgen haben können. Allemann erklärt: «Je nach Körpergewicht führt dies zu mehr oder weniger heftigen Nebenwirkungen. Bekannt ist das Kiefermahlen oder Zuckungen. Diese können bis zu starken Krampfanfällen führen. Auch können Halluzinationen auftreten. Wenn die Wirkung nachgelassen hat und die Substanz nicht mehr im Blut ist, fällt man oft in Depressionen. Bei einer so hohen Dosis ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass massive Nebenwirkungen eintreten und man medizinische Hilfe benötigt.»

Sehr hohe Dosierungen nicht nur in der Schweiz ein Problem

Das DILU arbeitet dabei mit dem Institut für Rechtsmedizin in Basel zusammen. Ein professionelles Labor testet die Drogen. «So kann man zumindest das Risiko limitieren, wenn man den Konsum der Drogen nicht unterlassen kann», so Allemann weiter. Dass eine hohe Dosierung der Tabletten nicht nur ein lokales Problem ist, sagt auch der Teamleiter der Stelle Saferparty aus Zürich: «Das ist nicht nur schweizweit ein Trend, sondern sogar ein europäischer Trend. Die Tabletten (MDMA) werden im Schnitt immer höher dosiert und es gibt oft extreme Schwankungen zwischen den Dosierungen. Im Jahr 2020 war eine MDMA-Tablette mit 38mg die am niedrigsten, und eine mit 294 mg die am höchsten dosierte.» In den letzten Zehn Jahren haben auch andere Substanzen an Gehalt zugenommen, wie eine Auswertung des Drogeninformationszentrum Zürich (DIZ) ergab. So hat zum Beispiel auch der Kokaingehalt in Tabletten zugenommen