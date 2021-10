Leck in Pipeline zu Bohrplattform : Massive Ölverschmutzung an der Küste von Südkalifornien

Im südlichen Kalifornien hat ein Leck in einer Pipeline zu einer schweren Verschmutzung mehrerer Strände gesorgt. Nun fürchten die Behörden massive ökologische Schäden.

Aus einer defekten Pipeline waren rund 470’000 Liter Öl in den Pazifik geströmt.

An der Küste von Südkalifornien hat sich eine grössere Ölpest ausgebreitet.

Eine schwere Ölverschmutzung hat beliebte Strände im südlichen Kalifornien erfasst: Nach Angaben der Stadtverwaltung von Huntington Beach gelangten am Sonntag aus einer leckgeschlagenen Pipeline mehr als 126’000 Gallonen (470’000 Liter) Rohöl auf einen 6,4 Kilometer langen Küstenstreifen. Diese Menge entspricht rund 3000 Fässern Öl. Einsatzkräfte versuchten zu verhindern, dass das Öl auch noch in besonders geschützte Feuchtgebiete vordringt.

«Die Verschmutzung hat Huntington Beach schwer getroffen, mit substanziellen ökologischen Auswirkungen auf den Strand und die Huntington Beach Wetlands», hiess es in der Erklärung. Die Zeitung «Los Angeles Times» berichtete, Vögel und Fische seien in der Ölpest verendet. Der letzte Tag der Flug-Veranstaltung Pacific Air Show, die jährlich von Tausenden besucht wird, wurde abgesagt. Es wurden Warnungen erlassen, die Strände zu meiden, um sich nicht durch die Chemikalien im bereits verarbeiteten Öl zu gefährden.

Das Leck entstand nach Angaben von Katrina Foley, einer leitenden Beamtin von Orange County, an einer Pipeline, die von der Küste zu einer Offshore-Ölplattform mit der Bezeichnung «Elly» führt. Diese ist mit einer weiteren Ölplattform, «Ellen» verbunden und befindet sich rund 14 Kilometer vor Long Beach. In der Erklärung der Stadt hiess es, das Leck sei noch nicht völlig gestoppt, die Reparaturarbeiten dauerten an.