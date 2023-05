Bern: Linksextreme Demo eskaliert – verletzte Polizisten und hoher Sachschaden

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Stadt Bern zu einer unbewilligten Demo gekommen. Wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt, ist es dabei zu Sachbeschädigungen, Sprayereien und Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten gekommen. Eine Polizistin und ein Polizist wurden dabei verletzt.

«Gegen halb eins in der Nacht stellte die Kantonspolizei Bern einen unbewilligten Demozug mit zahlreichen Personen fest. Der Umzug wurde vorerst toleriert. Anlässlich des Umzugs via Marktgasse, Kornhausbrücke und Breitenrain wurden mehrfach Pyrotechnika und Feuerwerkskörper gezündet» schreibt die Polizei.