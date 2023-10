Young Boys: Busfahrer mit Tod bedroht – YB-Fans kassieren Strafe 

Die YB-Fans waren am Samstag in Zürich unterwegs.

Die Partie gegen GC konnten die Young Boys dank einem Zaubertor von Cedric Itten am Samstag knapp gewinnen. Das Team wurde dabei von zahlreichen Fans begleitet und unterstützt – nicht alle verhielten sich jedoch angemessen. So steht es in einem Bericht der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren.