680 Löschfahrzeuge im Einsatz : Massive Waldbrände in der Türkei bringen Rettungskräfte an Anschlag

Feuer, Rauch, Asche: Die Waldbrände in der Türkei wüten unvermindert weiter. Kann man überhaupt noch in die Türkei in die Ferien gehen? Ein Reisebüro gibt Entwarnung.

Darum gehts In der Türkei sind in zwei Tagen mindestens 63 Feuer ausgebrochen.

Die Löschkräfte seien erschöpft, sagt der Minister für Land- und Forstwirtschaft.

Betroffen sind auch die bei Touristen beliebten Regionen an der Mittelmeerküste.

Die Türkei kämpft weiter gegen Waldbrände an der Mittelmeerküste und im Landesinnern. In bloss zwei Tagen seien so viele Feuer ausgebrochen, wie sie das Land sonst nur über einen langen Zeitraum erlebe, sagt Bekir Pakdemirli, der Minister für Land- und Forstwirtschaft. Man habe zahlreiche Brandeinsätze gleichzeitig koordinieren müssen, und alle Helferinnen und Helfer seien sehr erschöpft. Das komme nur selten vor, so Pakdemirli.

Rauch und Asche an Stränden

Die Redaktion hat bei Reisebüros angefragt, wie Touristinnen und Touristen auf die Brände reagieren sollen. «In unseren Hotels gibt es keine wesentlichen Leistungseinschränkungen», antwortete Tui Suisse. Es gebe in der Türkei zwar Hotels, die evakuiert worden seien, aber die Hotels von Tui seien davon nicht betroffen.

Durch die vielen Löscheinsätze gebe es allerdings eine Rauch- und Ascheentwicklung, die rund um die Hotels und Strände teils sichtbar sei. Trotzdem könne man geplante Türkei-Reisen normal antreten. Besorgte Reisende hätten sich bloss vereinzelt bei Tui Suisse gemeldet – und nur solche, die demnächst abreisten. Die Kundinnen und Kunden vor Ort seien weitestgehend ruhig, und Stornierungen habe es keine gegeben.

Es gab mindestens 63 Feuer

Seit Mittwoch waren zahlreiche Brände an der bei Touristinnen und Touristen beliebten Mittelmeerküste ausgebrochen. Laut Fahrettin Altun, dem Kommunikationsdirektor des türkischen Präsidenten, waren es bis Freitagmorgen 63. TV-Stationen zeigten meterhohe Flammen, dunkle Wolken und verkohlte Landschaften. News-Scouts von 20 Minuten, die gerade in der Türkei in den Ferien weilen, machten ähnlich Erfahrungen, wie du hier lesen kannst.

Mindestens drei Menschen verloren laut offiziellen Angaben durch die Brände ihr Leben. Darunter ein 25-jähriger Mann, der gemäss staatlichem Fernsehsender TRT die Einsatzkräfte in ihrer Arbeit unterstützen wollte. Er habe mit seinem Motorrad Löschwasser transportiert und sei in einen Verkehrsunfall geraten. In den Flammen starben zudem viel Vieh und in den Wäldern lebende Tiere, wie Pakdemirli berichtet. Grosse landwirtschaftliche Flächen seien nun zerstört, viele Regionen gar evakuiert. Hotels in der bei Touristinnen und Touristen beliebten Mittelmeerstadt Marmaris und in der Nähe von Bodrum sind ebenfalls betroffen.

Türkei braucht Löschflugzeuge

Die Ermittlungen zu den Brandursachen liefen noch, sagte Pakdemirli – es gebe dazu viele Spekulationen im Netz. Social-Media-Nutzer vermuteten einen terroristischen Hintergrund. Bisher habe man drei Menschen im Zusammenhang mit den Bränden festgenommen, so der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu. Allein in Antalya seien 42 Stadtteile von den Flammen betroffen und viele Haushalte seien gerade ohne Strom.

Andere Regionen ergriffen Vorsichtsmassnahmen und verboten etwa den Zutritt zu Wäldern, wie Anadolu sagte. Laut Pakdemirli sind drei Flugzeuge, neun Drohnen, ein unbemannter Helikopter, ein Feuerlöschtank, 38 Helikopter, 680 Löschfahrzeuge und mehr als 4000 Rettungskräfte im Einsatz. Dabei gibt es auch Probleme: Löschflugzeuge habe man zum Beispiel keine, sagte Umweltminister Murat Kurum. Das wolle man nun ändern.

Das sagen die Reiseveranstalter Der Reiseveranstalter Hotelplan versichert, dass man mit den Partnern vor Ort in Kontakt stehe und aktuell keine Gefahr für die Kundinnen und Kunden bestehe.

Einige Kundinnen und Kunden hatten, aufgrund der starken Rauchentwicklung, den Wunsch geäussert das Hotel zu wechseln – was ihnen laut Hotelplan ermöglicht werden konnte.

Vereinzelt hätte es Nachfragen gegeben, aber keinen grossen Ansturm wie Holiday-Check versichert. Sie empfehlen, die Berichterstattung in den Medien zu verfolgen um rechtzeitig reagieren zu können.

Eine Rückführung der sich dort befindenden Touristen ist gemäss beiden Reiseveranstaltern nicht nötig. Sollte sich die Lage aber verschlechtern, werde man mit den Partnern vor Ort umgehend agieren.

Stornierungen hat es laut Aussagen der Veranstalter noch keine gegeben.

