Basler Kriminalstatistik: Massive Zunahme an Vergewaltigungen

Der schweizweite Anstieg der im Jahr 2022 polizeilich registrierten Straftaten spiegelt sich auch im Kanton Basel-Stadt. Die am Dienstag veröffentlichte kantonale polizeiliche Kriminalstatistik 2022 zeigt unter anderem bei den Gewalt- und Sexualdelikten steigende Werte, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Basel behauptet in dieser Kategorie seit Jahren den unrühmlichen Spitzenplatz in der Schweiz. Zurückgegangen seien dagegen die Anzeigen wegen Einbruchdiebstählen. Die Gesamtzahl der bei der Jugendanwaltschaft Basel-Stadt angezeigten Delikte ist ebenfalls gestiegen.