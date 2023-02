São Paulo: Massiver Starkregen sorgt für Karnevals-Abbruch

São Paulo : Erdrutsch sorgt für Karnevals-Abbruch – 7-Jährige verstorben

In gewissen Teilen von Brasilien hat es in so kurzer Zeit noch nie so stark geregnet. Fernsehbilder zeigten Häuser, die bis zum Dach unter Wasser standen.

Nördlich von São Paulo kam es am Wochenende zu heftigem Starkregen.

Darum gehts Erdrutsche haben in Brasilien Häuser zum Einstürzen gebracht.

Eine Frau wurde von einem umstürzenden Baum tödlich getroffen.

In dem Küstenstreifen von Ubatuba bis Bertioga gingen an einem Tag mehr als 600 Liter Regen pro Quadratmeter nieder.

Erdrutsche und massiver Starkregen haben zum Abbruch der Karnevalsfeiern in zwei brasilianischen Städten geführt. Nach Angaben der Behörden vom Samstag kamen nördlich der Metropole São Paulo ein siebenjähriges Mädchen und eine Frau ums Leben. Der Bürgermeister der Stadt São Sebastiao, Felipe Augusto, sagte, es seien noch viele Menschen unter den Trümmern ihrer zerstörten Häuser. Rettungsteams könnten mehrere Örtlichkeiten nicht erreichen. «Es ist eine chaotische Lage», sagte er. Auch in der benachbarten Stadt Bertioga wurde der Karneval abgesagt.

Das Kind kam in der rund 220 Kilometer nördlich der Metropole São Paulo gelegenen Stadt Ubatuba ums Leben, die auch in der Region liegt. Die Frau wurde laut Augusto von einem umstürzenden Baum tödlich getroffen. Der Bürgermeister veröffentlichte in sozialen Medien Fotos, die weit verbreitete Zerstörung in seiner Stadt zeigten.

600 Liter Regen pro Quadratmeter in 24 Stunden

In dem Küstenstreifen von Ubatuba bis Bertioga gingen an einem Tag mehr als 600 Liter Regen pro Quadratmeter nieder, wie die Staatsregierung von São Paulo mitteilte. Das sei mit der meiste in so kurzer Zeit in Brasilien gemessene Niederschlag. Allein in Bertioga seien es 687 Liter gewesen.

Fernsehbilder zeigten Häuser, die bis zum Dach unter Wasser standen. Mit Booten brachten Einwohner sich und Habseligkeiten an höhere Orte. Eine Strasse von Rio de Janeiro nach Santos war von Erdrutschen blockiert.

Die Nordküste São Paulos ist eine bei wohlhabenden Reisenden beliebte Karnevalsregion, die dem Trubel der ganz grossen Städte fernbleiben wollen.

