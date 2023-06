Flughafen Zürich: Massnahmenzeigen Wirkung

Am Flughafen Zürich bildete sich am 8. Juni 2023 eine extrem lange Warteschlange vor der Passkontrolle. Betroffen waren jene, die ohne Schweizer- oder EU-Pass einreisten.

In den vergangenen Monaten bildeten sich teilweise extrem lange Schlangen am Flughafen Zürich.

Die langen Schlangen am Flughafen Zürich nahmen in den letzten Monaten nicht ab. Die Menschen standen teils bis in die Abfertigungshalle hinaus an. Die Kantonspolizei Zürich schreibt in einer Medienmitteilung: «In diesem Frühjahr ist es zu einer anspruchsvollen Personalsituation gekommen, weil während der Corona-Pandemie die Personalbestellungen der Flughafen Zürich AG für Sicherheitspersonal wegen des drastischen Rückgangs an Flugverbindungen deutlich reduziert wurden.»