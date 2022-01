Berset macht Hoffnung – Massnahmen-Ende in Sicht – versöhnt sich jetzt die Gesellschaft? 

So dürfte die Homeoffice-Pflicht am nächsten Mittwoch fallen, ebenso die Quarantäne.

Alain Berset verkündete am Freitag baldige Lockerungen der Corona-Massnahmen.

Andreas Krafft, Autor des Hoffnungsbarometers, ist zuversichtlich, dass damit auch die in der Gesellschaft entstandenen Gräben zugeschüttet werden können.

Alain Berset verkündete am Freitag das baldige Ende von Homeoffice-Pflicht und Quarantäne. Auch sonst strahlte der Gesundheitsminister Zuversicht aus. «Wenn sich die Lage weiterhin so entwickelt, wird es auch das Zertifikat irgendwann nicht mehr brauchen», sagte Berset.

Andreas Krafft publiziert jedes Jahr das «Hoffnungsbarometer». Er interpretiert Bersets Message so: «Ich glaube, der Bundesrat versucht jetzt, den Menschen zwei Ängste zu nehmen: einerseits die Angst vor der Gefährlichkeit des Virus. Und andererseits die Angst vor weiteren einschneidenden Massnahmen, die das gesellschaftliche und soziale, aber auch das wirtschaftliche Leben der Menschen in der Schweiz stark einschränken.» Die Botschaft sei klar: «Wir sind auf einem guten Weg, wenn wir weiterhin das Richtige tun, werden wir es bald schaffen.»

«Haben extrem viel offene Konfrontation erlebt»

Krafft glaubt, dass ein Grossteil der Menschen, die sich eher als Mitläufer an diesen Demos engagiert haben, mit Ende der Pandemie relativ schnell wieder dem normalen Leben werden widmen können. «Es gibt aber leider auch einen harten Kern, der sich so in eine Mischung aus Fake News, Verschwörungstheorien, Feindbildern und Misstrauen hineingesteigert hat, dass das wohl noch länger Spuren hinterlassen wird.» Für Krafft hat sich bei einem «erschreckend grossen Teil» der Bevölkerung eine Anfälligkeit dafür gezeigt.