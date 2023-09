Zwangsheirat: «Sie leben mitten unter uns, aber gefangen in der Hölle»

Knapp 350 Fälle von Zwangsheiraten wurden 2022 in der Schweiz bekannt. Die Dunkelziffer dürfte um einiges höher sein. Eine Expertin und eine Politikerin fordern nun mehr Massnahmen.

Massnahmen gefordert : «Sie leben mitten unter uns, aber gefangen in der Hölle»

Anu Sivaganesan ist Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat. 2022 beriet die Fachstelle in 344 Fällen von Zwangsheirat – 136 Fälle betrafen Minderjährige. «Eine der Hauptursachen für Zwangs- oder Minderjährigenheiraten ist die Kontrolle über die weibliche Sexualität», erklärt Sivaganesan. Sie fordert mehr Sensibilisierungsmassnahmen, vor allem an Schulen.

Zwangsheirat: Darum gehts In der Schweiz wurden vergangenes Jahr knapp 350 Fälle von Zwangsheirat bekannt.

Die Betroffenen stammten oftmals aus der Türkei, Sri Lanka, Afghanistan und dem Balkan.

Eine Expertin und eine Politikerin fordern nun mehr Sensibilisierungsmassnahmen.

Laura* wanderte aus dem Kosovo in die Schweiz ein. Während der Sommerferien in ihrer Heimat wurde sie vergewaltigt und musste daraufhin ihren Peiniger heiraten. Ihre Geschichte kannst du hier nachlesen. So wie Laura geht es vielen Frauen in der Schweiz.

Hohe Dunkelziffer

Im Jahr 2022 hat die «Fachstelle Zwangsheirat – Nationales Kompetenzzentrum» in 344 Fällen beraten, davon betrafen 136 Fälle Minderjährige. Diese Zahl bleibt seit 2016 auf hohem Niveau konstant. In rund 17 Prozent der letztjährigen Fälle war das Opfer männlich, sagt Anu Sivaganesan, Präsidentin der Fachstelle Zwangsheirat. «In der Praxis sind die Opfer aber mehrheitlich weiblich, vor allem bei der Minderjährigenheirat», erklärt sie.

Bis vor kurzem wurden Zwangsheiraten vor allem bei Menschen aus der Türkei, Sri Lanka und dem Balkan identifiziert, so die Präsidentin der Fachstelle. Lange kam es bei albanischsprachigen Personen zu den meisten Fällen – seit 2021 sind es jedoch vor allem Betroffene aus Afghanistan. 75 Prozent der Betroffenen seien aus der zweiten Generation, sie wuchsen also in der Schweiz auf.

Zwangsheirat ist strafbar Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, eine Ehe einzugehen oder eine Partnerschaft eintragen zu lassen, wird gemäss Strafgesetzbuch mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Zudem erfolgt eine Landesverweisung, wenn die Tatperson keinen Schweizer Pass hat. Der Bundesrat will zudem die Rechte von minderjährig verheirateten Personen stärken.

«Sommerferienhochzeiten» weiterhin ein Thema

«Eine der Hauptursachen für Zwangs- oder Minderjährigenheiraten ist die Kontrolle über die weibliche Sexualität», erklärt Sivaganesan. Je früher ein Mädchen verheiratet werde, desto eher seien sich die Eltern sicher, ihre Tochter jungfräulich in die Ehe zu bringen.

Zwangs- und Minderjährigenheirat komme oftmals in patriarchalisch geprägten Kulturen vor – doch es zeige sich immer wieder, dass gerade auch durch Mütter oder ältere Schwestern viel psychischer Druck und Zwang ausgeübt wird, sagt die Expertin. «Sommerferienhochzeiten» bleiben ebenfalls ein wichtiges Thema, auch diesen Sommer. «Viele melden sich vor ihrem Flug in die Heimat bei uns, weil sie schon wissen, dass dort ein Hochzeitsfest für sie geplant ist», erzählt Sivaganesan.

Experten und Politik fordern mehr Sensibilisierung

Sivaganesan fordert mehr Sensibilisierung. «Auf Bundesebene wurde schon viel gemacht, aber die Kantone müssen ihre Verantwortung noch stärker wahrnehmen», sagt sie. Sensibilisiert werden solle vermehrt bei Behörden wie den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) und den Polizeien.

Und auch in der Schule: «In Grossbritannien etwa werden Zwangsehen immer vor den Sommerferien thematisiert – das bräuchte es in der Schweiz auch», so Sivaganesan.

Polizeikräfte ausbilden und Frauenhäuser aufbauen

Eine Sensibilisierung in den Schulen unterstützt auch Christina Bachmann-Roth, Präsidentin der Mitte-Frauen. Zudem müssten aber vor allem Frauen besser integriert und ihnen die Sprache beigebracht werden. Man wisse, dass es sehr viele Frauen in der Schweiz gebe, die in einer geschlossenen Gesellschaft lebten aufgrund ihrer Kultur, ihres Glaubens oder ihrer Sprache.

Die Schweiz habe sich mit der Istanbul-Konvention dazu verpflichtet, Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt zu bekämpfen. «Wir müssen deshalb auch Polizeikräfte auf frauenspezifische Gewalt ausbilden», fordert Bachmann-Roth. Und es brauche mehr Frauenhäuser – der Kanton Aargau beispielsweise habe nur ein einziges. «Wir müssen hinschauen und aktiv auf die Frauen zugehen – sie leben mitten unter uns, aber gefangen in der Hölle», so die Mitte-Politikerin.

*Name geändert.

Bist du oder ist jemand, den du kennst, von Zwangsheirat betroffen? Hier findest du Hilfe: Fachstelle Zwangsheirat, Tel . 0800 800 007 Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Muslimische Seelsorge, Tel . 043 205 21 29 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147