Shitstorm wegen Maskenpflicht - Massnahmen-Gegner gehen auf Schweizer Ferien-Resort los

Der Swiss Holiday Park, ein Ferien-Resort in Morschach SZ, erlebt einen Shitstorm: In dutzenden Online-Bewertungen werfen Massnahmen-Kritiker dem Resort Diskriminierung vor. Ausgelöst wurde der Protest durch Posts auf dem Telegram-Kanal der «Corona-Rebellen». Dort heisst es, eine Familie sei trotz medizinischem Attest zur Maskenbefreiung aus dem Gemeinschaftsbereich des Resorts geworfen worden. Die gehörlose Tochter sei jedoch darauf angewiesen, die Gesichter der Eltern zu sehen, um Lippen lesen zu können. Darum könnten diese keinen Mundschutz tragen.

Polizei sperrt Strassen

Der Online-Appell rief am Mittwochnachmittag die Polizei auf den Plan: «Ich bin vor Ort, die Polizei hat die Strassen abgesperrt», schrieb ein Mitglied der Chatgruppe. Bei der Kantonspolizei Schwyz heisst es, man habe nach Hinweisen auf eine Kundgebung in Morschach das Gebiet überwacht. «Im Rahmen des Einsatzes wurden drei Fahrzeuge und deren Insassen weggewiesen», sagt Sprecher Florian Grossmann.

«Wir halten uns an die BAG-Vorgaben»

Keine Angst vor Rufschädigung

Die betreffende Familie sei bisher nicht abgereist, so Waser: «Sie logieren allerdings nicht im Swiss Holiday Park selbst, sondern in einem Apartmentkomplex in der Nähe.» Dessen Gäste dürften aber die Anlagen des Resorts mitbenutzen. 20 Minuten versuchte am Donnerstag erfolglos, mit der Familie Kontakt aufzunehmen.