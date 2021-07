«Wir stehen für unsere Grund- und Menschenrechte ein, die seit 17 Monaten mit den Füssen getreten werden», sagt Mitorganisator Josef Ender zu 20 Minuten. «Die Menschen wollen nicht, dass es weitere Massnahmen gibt.» Viele Menschen merkten gar nicht, dass die Massnahmen verschärft statt gelockert würden. Auf den Einwand, dass die Restaurants und Fitnesscenter wieder geöffnet seien, sagt Ender: «Wir wollen aber keine Zwangsmassnahmen.» Dass der Staat so stark in die Grundrechte eingreife, sei völlig unverhältnismässig.

"No to new normal"