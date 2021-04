Weitere Demos angekündigt

Eine nicht bewilligte, aber trotzdem durchgeführte Demo habe eine «x-fach stärkere Signalwirkung», die «Lawine» könne nicht mehr aufgehalten werden. Und tatsächlich: Erpicht darauf, das Momentum zu nutzen, wird auf der Plattform gleich für mehrere Demos in den nächsten Wochen geworben. So soll etwa am 24. April in Rapperswil SG eine nicht bewilligte Kundgebung stattfinden, am 1. Mai je eine Demo in Bern und in Lugano TI und am 15. Mai in Neuenburg NE.