Massnahmen-Demo in Luzern - Hunderte Massnahmenkritiker sorgen für abgesperrte Innenstadt

Eine 25-jährige Demonstrierende erklärt gegenüber 20 Minuten, wieso sie vor Ort ist. Es sei die erste Demo, an der sie teilnehme. Die Behörden würden die Bevölkerung mittlerweile zwingen, sich impfen zu lassen, wenn man in eine Schule will oder Sportangebote nutzen möchte. «Ich soll selber entscheiden dürfen, ob ich die Impfung will oder nicht.»