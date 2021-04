Die Stadt Schaffhausen hatte am Mittwoch die bereits erteilte Bewilligung für die Kundgebung wieder entzogen. Das aufgrund einer neuen «Einschätzung der aktuellen Lage», wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Kommt es am Samstag in Schaffhausen zu einer unbewilligten Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen?

Unter dem Namen «Schluss mit den Massnahmen!» wurde in den letzten Tagen eine Demo gegen die Corona-Politik des Bundes am Samstag in Schaffhausen beworben. Nach den Vorkommnissen in Liestal BL und Altdorf UR (siehe Box) hat die Schaffhauser Stadtregierung die Bewilligung am Donnerstag aber wieder zurückgezogen.