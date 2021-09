Schulschliessung in Lenzburg - «Massnahmen reichen nicht – es wird zur weiteren Verbreitung kommen»

«Grundsätzlich sieht man, dass die Massnahmen an den Schulen extrem heterogen und nicht ausreichend sind», sagt Olivia Keiser, Epidemiologin an der Universität Genf.

«Es erstaunt mich nicht, dass das Virus nun so grassiert mit der Delta - Variante. Man müsste nun dringend die Massnahmen anpassen und möglichst eine nationale Lösung finden» , sagt Olivia Keiser, Epidemiologin an der Universität Genf.

Seit Ende der Sommerferien wütet das Virus mehr denn je an den Schweizer Schulen: Einzelne Kantone melden eine Verzehnfachung der Infektionen, regional sind ganze Klassen in Quarantäne. Am Montagabend entschieden die Aargauer Behörden nun aufgrund mehrerer Infektionen, dass die gesamte Unter- und Mittelstufe und drei Kindergartenklassen in Lenzbur g g eschlossen werde n . Dies, weil man mit den Testkapazitäten an den Anschlag gelangte, so Linda Villiger, Co-Schulleiterin der Primarschule.