Bern : Massnahmen-Skeptiker reichen Initiative gegen Impfpflicht ein

Eine Initiative gegen die Impfpflicht kam mit 125’000 Unterschriften zustande. Die Initianten der Freiheitlichen Bewegung Schweiz (FBS) stehen hinter dem Begehren.

Mit 125'015 gültigen Unterschriften kam die Initiative «Für Freiheit und körperliche Unversehrtheit» zustande. Dies gab die Bundeskanzlei am Freitag im Bundesblatt bekannt. Das ist weit mehr als die geforderten 100'000 Unterschriften.

Die Initianten der Freiheitlichen Bewegung Schweiz (FBS) stellen sich gegen eine Impfpflicht und fordern, «dass jeder Mensch die Freiheit hat, selbst bestimmen zu können, was in seinen Körper gespritzt oder implantiert wird». Nun werden sich der Bundesrat und das Parlament mit der Initiative befassen. Am Ende entscheidet das Volk.