Am Mittwoch wird erwartet, dass der Bundesrat die Verlängerung der Massnahmen kommuniziert.

Verlängert Bundesrat Alain Berset den Gastro-Lockdown am Mittwoch um einen Monat?

Der Bundesrat will am Mittwoch über das weitere Vorgehen entscheiden.

Die aktuellen Corona-Massnahmen des Bundesrats sollten vorerst bis zum 22. Januar andauern. Wie der «Blick» schreibt, soll der Gastro-Lockdown wohl verlängert werden. Wie die Zeitung aus zwei unterschiedlichen Quellen erfahren haben will, fordert dies Bundesrat Alain Berset an der nächsten Bundesratssitzung am Mittwoch. Fitnesscenter, Restaurants und Museen sollen bis Ende Februar geschlossen bleiben.