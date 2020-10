Der Betreiber hinter Postcovid_CH will anonym bleiben. Was er im Gespräch mit 20 Minuten preisgibt: Er sei wirtschaftlich direkt von der Pandemie betroffen.

Dass sich mittlerweile verschiedene Accounts teils vehement gegen die aktuelle Corona-Strategie des Bundes wehren, erklärt er so: «Viele von uns sind durch die Krise recht stark direkt betroffen. Sei es, weil sie zu einer Risikogruppe gehören oder ihre wirtschaftliche Aktivität Schaden nimmt.» Bei der Virusbekämpfung auf den letzten Plätzen weltweit zu landen, habe die Schweiz als Industrieland wirklich nicht verdient. Seit die Fallzahl wieder über 1000 pro Tag liege, gebe es viele Leute, die sich auch ohne neue Vorgaben des Bundesrates wieder umorganisieren müssten und zum Beispiel keine physischen Treffen mehr abhielten. «Unter anderem um die Risikogruppen in der Familie nicht in Gefahr zu bringen.»

«Die nächsten Monate werden hart»

Für den Betreiber des Postcovid_CH-Accounts steht die Schweiz nun an einem Punkt, an dem es «kippt». Massnahmen ausser einem Lockdown nützten dann fast nichts mehr. Eine zentrale Erklärung für den Twitterer: «Ich denke, der Grund ist im Moment auch die Veränderung in der Luftfeuchtigkeit auf den Winter hin. Die Aerosole fliegen weiter , und das Virus überlebt länger.» Er drängt deshalb darauf, dass die Aerosole auch in die Schweizer Corona-Strategie aufgenommen werden. «Die nächsten Monate werden sicher sehr hart. Und das hätte alles wirklich nicht sein müssen.» Der Account Postcovid_CH wird aber auch kritisiert. Auf seine Frage nach einem poten z iellen zweiten Lockdown antwortet ein Nutzer: «Machen Sie doch gern einen. Sie werden vermutlich niemandem fehlen.»