Pandemie – Bundesrat plant vierte Impfung

Die Bevölkerung kann ab Freitag sämtliche Corona-Massnahmen hinter sich lassen. Mit Impfen ist aber noch nicht Schluss. Aktuell geht der Bundesrat davon aus, dass spätestens im Herbst 2022 eine erneute Auffrischimpfung der Bevölkerung oder eines Teils davon erforderlich sein wird, wie er in seinem Entwurf zum Grundlagenpapier zur mittel- und längerfristigen Entwicklung der Pandemie schreibt. Das Coronavirus werde höchstwahrscheinlich nicht verschwinden, sondern endemisch werden, sagte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) an einer Medienkonferenz. «Es ist damit zu rechnen, dass es auch in Zukunft zu saisonalen Erkrankungswellen kommt.»