Gegner der Corona-Massnahmen - Bis zu 300 Menschen treffen sich zur Demo in Basel

Freiheitstrychler, Massvoll und andere Organisationen, die die Corona-Politik des Bundesrats ablehnen demonstrieren am Samstag in Basel. Die Kundgebung ist bewilligt. Als Organisator figuriert ein Basler Massnahmenkritiker, der sich an den Wahlen letztes Jahr schon erfolglos für einen Sitz im Grossen Rat beworben hatte. Die Demo startet um 14 Uhr im De Wette Park beim Bahnhof SBB und endet in der Kleinbasler Rosentalanlage. Über die Route machte die Polizei im Vorfeld aus Sicherheitsüberlegungen keine Angaben.