Nach Ja zum Covid-Gesetz – Massnahmengegner weigert sich, Steuern zu zahlen

Daniel Trappitsch kämpfte schon 2013 an vorderster Front gegen das Epidemiengesetz. Jetzt engagierte er sich gegen das Covid-19-Gesetz, das im November zur Abstimmung kam.

Daniel Trappitsch gehört zu den bekanntesten Impfskeptikern der Schweiz. Seit Monaten kämpft er gegen die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Jetzt grenzt sich der Massnahmenkritiker ultimativ vom Staat ab: Trappitsch weigert sich, Krankenkassenprämien und Steuern zu zahlen. Zwei Zahlungsbefehle von insgesamt 690 Franken plus Zinsen und Gebühren wurden im Amtsblatt des Kantons St. Gallen von Ende November veröffentlicht.

In einer Stellungnahme gegenüber der «SonntagsZeitung» sagt Trappitsch, dass er «aus politischen Gründen» keine Krankenkassenprämien und Steuern mehr bezahlen wolle. Trappitsch ist nicht allein. Aussteiger kündigten in den vergangenen Tagen die Gründung einer eigenen Krankenkasse und eigener Spitäler an. Aktiv sind sie unter anderem auf dem Telegram-Kanal «Allesindwillkommen», der über 25’000 Teilnehmer zählt. Die Massnahmegegner rufen dazu auf, bis Ende Jahr aus Kirchen, Parteien und Vereinen auszutreten. Abos sollen gekündigt, Versicherungen aufs Minimum reduziert werden.