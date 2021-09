Wegen neuer Corona-Regeln - Massnahmengegner wollen Zertifikatspflicht mit gelben Impfpässen umgehen

Gefälschte WHO-Impfpässe aus dem Ausland werden in den verschiedensten Telegram-Kanälen angeboten. Einige richten sich auch explizit an Schweizerinnen und Schweizer.

Mit den veränderten Einreisebestimmungen hat der Bundesrat auch neue Regelungen zum Covid-Zertifikat beschlossen: Seit Montag können alle, die im Ausland mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff geimpft wurden, ein Schweizer Covid-Zertifikat beantragen. Dabei spielen die Nationalität oder der Wohnsitz keine Rolle, wie aus der Medienmitteilung des Bundes hervorgeht.

Zudem gibt es eine Übergangsphase, wie es weiter heisst: Bis zum 10. Oktober komme man mit allen ausländischen Impfnachweisen in zertifikatspflichtige Einrichtungen in der Schweiz. Explizit erwähnt wird hier der WHO-Impfpass. Fälschungen der gelben Büchlein werden - mit eingetragener Impfung - auf Telegram in verschiedensten Kanälen verkauft.